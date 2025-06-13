Участник главного боя UFC Fight Night — Джамаал Хилл в последний момент отказался сесть в самолет до Баку из-за событий на Ближнем Востоке. Как сообщает Minval, только после высадки организаторы узнали, что спортсмена не было в числе пассажиров рейса Доха-Баку.

Отмечается, что спортсмен никого не предупредил о своем решении.

Джамаал Хилл — американский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в полутяжёлой весовой категории. Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе. Занимает 4 строчку официального рейтинга UFC в полутяжёлом весе. Джамаал Хилл будет участвовать в главном бою турнира UFC Fight Night 21 июня в Баку. Его соперником будет Халил Раунтри. Турнир, который состоится в Baku Crystal Hall, является дебютным мероприятием UFC в Азербайджане.