Киев получил от Евросоюза €1 млрд за счёт российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина получила от ЕС ещё €1 млрд за счёт российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, средства направят на ключевые расходы государственного бюджета.

Всего по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже €7 млрд. Этот ресурс обеспечен доходами от использования замороженных российских активов, добавил он.