Журналист телеканала Fox News Брет Байер заявил, что президент США Дональд Трамп был заранее осведомлён о действиях Израиля против Ирана.

«Я только что говорил с президентом Трампом. Прежде всего, стоит отметить, что он был осведомлён о действиях Израиля до того, как они произошли — для него это не стало неожиданностью», — сообщил Байер.

По его словам, Трамп сделал следующее заявление: «Иран не должен обладать ядерным оружием». Президент также выразил надежду на возобновление переговорного процесса. По его словам, некоторые представители иранского руководства уже не вернутся к власти.