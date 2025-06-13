В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности некоторые рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», запланированные на 13 и 14 июня 2025 года, отменены.

Об этом Rport сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, отменены следующие авиарейсы:

Баку – Тель-Авив – Баку

J2 021/022 (13 июня)

J2 321/322 (13 июня)

J2 021/022 (14 июня)

Баку – Дубай – Баку

J2 011/012 (13 июня)

Баку – Тегеран – Баку

Рейсы J2 8017/8018 (13 июня) отменены.

Было отмечено, что безопасность полетов является приоритетом номер один для AZAL. Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в колл-центр авиакомпании по адресу электронной почты [email protected] .