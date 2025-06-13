На фоне ограничений, введенных в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полётов.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдара Алиева, благодаря оперативным решениям и скоординированным действиям в утренние часы в бакинском аэропорту успешно приземлились следующие международные рейсы:

«AJet» – Стамбул–Тегеран (Boeing 737)

«Fly Dubai» – Минск–Дубай, Казань–Дубай, Санкт-Петербург–Дубай, Москва–Дубай (Boeing 737)

«Air Arabia» – Москва–Шарджа (Airbus A320)

«Jazeera Airways» – Махачкала–Кувейт, Москва–Кувейт (Airbus A320)

«Etihad Airways» – Москва–Абу-Даби (Boeing 787)

«Turkish Airlines» – Стамбул–Пхукет (Airbus A330)

Отмечается, что Международный аэропорт Гейдара Алиева обеспечил приём этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.