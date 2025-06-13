Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам.

Он заявил им, что «почти пятьдесят лет этот режим отнимал у вас шанс на хорошую жизнь», сообщает The Times of Israel.

«Мы не ненавидим вас. Вы не наши враги. У нас общий враг: тиранический режим, который вас попирает… Я не сомневаюсь, что день вашего освобождения от этой тирании ближе, чем когда-либо», — сказал он в видеообращении. По его словам, Израиль защищает «свободный мир от терроризма и варварства, которые поощряет и экспортирует Иран».

Ранее Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения». Политик отметил, что атака велась по иранским ракетным объектам. Он подчеркнул, что основной целью является устранение угрозы для Израиля. По его словам, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».