Жительница Великобритании Бхуми Чаухан избежала гибели при крушении самолета Air India, следовавшего из Ахмедабада в Лондон, который рухнул на западе Индии 12 июня. Женщина опоздала на рейс всего на 10 минут из-за пробки по дороге в аэропорт.

«Из-за этих 10 минут я не села в самолет. Я не могу объяснить, что чувствую, я до сих пор дрожу. Я совершенно опустошена, узнав о гибели людей. Меня буквально трясет», — поведала Чаухан телеканалу Republic TV. Также она выразила благодарность индуистскому божеству Ганпати Баппа, которого считают символом защиты и благополучия.