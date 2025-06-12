Минимум 110 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Индии, утверждает телеканал TimesNow.

Авиакатастрофа в Индии стала первой для новейшего самолета компании Boeing — модели 787-8 Dreamliner. Ранее у этого самолета были проблемы с аккумуляторами, двигателем Rolls-Royce Trent 1000, микротрещинами в стыках панелей и тд. Несмотря на это Dreamliner считался одним из самых безопасных современных лайнеров.

СМИ сообщают, что пилоты Air India подали сигнал вскоре после взлета.

12:50 По предварительным данным, самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета.

Местные СМИ пишут, что на борту могли находится 232 пассажира и 12 членов экипажа.

12:50 Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмедабаде.

India Today сообщает, что на борту находились 242 человека.

Рейс направлялся в Лондон.