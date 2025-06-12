Недавнее интервью RT помощника президента России Владимира Мединского, умудрившегося провести параллель между освободительной войной Азербайджана 2020 года, контртеррористической операцией в 2023 году и российской агрессией против Украины, стало одной из обсуждаемых тем. Тем более что незадачливый помощник назвал Карабах – «спорной территорией».

Если говорить по факту, то мудрый правитель без раздумья указал бы Мединскому на дверь, так как он практически дал понять, что за все время своей «посреднической деятельности» в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта Кремль, якобы ратуя за территориальную целостность Азербайджана, банально лицемерил. В понимании российского официоза Карабах был «спорной территорией». Оперативный ответ нашего МИД в лице пресс-секретаря Айхана Гаджизаде, который в рамках дипломатического этикета показал, что диплом историка Мединского вовсе не означает его глубоких познаний в истории, вызвало истерию среди российского политического истеблишмента. В защиту Мединского ринулась «говорящая голова» внешнеполитического ведомства РФ — Мария Захарова, которая (внимание!) призвала «не выдергивать слова из контекста». Классический пример того, что «извинение хуже проступка».

Но «осиное гнездо» антиазербайджанских настроений уже было разворошено, и на этом фоне, конечно же, на авансцене появился хорошо знакомый армянофил, депутат Государственной думы Константин Затулин. Он дал интервью по поводу российско-азербайджанских отношений, главным образом, естественно, акцентируя внимание на «невыносимых страданиях карабахских армян». Но прежде, чем разоблачать ложь российского депутата, хотелось бы обратить внимание на «предварительные ласки» интервьюера, который грешит не только против истины, но и совести.

«Оказывается, Украина никогда не оккупировала Курскую область, а вот армяне, которые проживали в Нагорном Карабахе, начиная с в VII века до нашей эры и до 2023 года — оккупировали его на протяжении более, чем 2700 лет», — как бы направляя на антиазербайджанский лад, пишет в «Свободной прессе» журналист Михаил Зубов.

Что тут сказать, человек волен заблуждаться. Но этому журналисту мы посоветовали бы почитать письма Грибоедова российскому императору о переселении армян на Южный Кавказ. И даже не в Карабах. Но мы немного отвлеклись от главной темы, поэтому перейдем непосредственно к интервью с Затулиным.

По словам Затулина, в высказываниях Мединского по поводу Карабаха как «спорной территории», ничего необычного нет. Получается, что пытаясь выгородить помощника президента РФ, Затулин «закапывает» не только Мединского, но и Путина. Значит, в Кремле сидят лжецы? Как вы понимаете, вопрос более чем риторический.

Затем беседа «шибко разборчивого в истории» журналиста с Затулиным строится исключительно вокруг карабахской тематики.

«Азербайджан сам себя заводит в экстаз, требуя от всех безоговорочно признавать не только нынешнее положение вещей, но и забыть, что этому предшествовало. Дважды — в 2020 и 2023 году, Азербайджан предпринял военные действия, которые завершились тем, что территория «Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки Minval) перешла полностью под его контроль. И следствием этого стал поголовный исход армянского населения с занимаемых прежде земель, — сказал депутат.

Мы понимаем, что выставлять себя в глупом виде Затулину не впервой. Да, Азербайджан требует признать реальную картину, и при этом не забывает об оккупации армянскими вооруженными силами 20 процентов наших земель, которая была с овершена при прямом участии ВС России. Так что, мы ничего не забыли и сделали правильные выводы, которые и привели нас к победе.

Но и это еще не все. Не знаю, может, у господина Затулина какой-то фетиш в вопросе вербальной порки, но наклонности проявляются за версту.

«Азербайджан сейчас представляет дело так, что до 2020 года в Карабахе ничего не происходило. Между тем существовала и действовала группа переговорщиков, Баку при этом сам признавал, что необходимо найти мирное решение вопроса. В конечном счёте, Азербайджан сорвал эти переговоры и предпочёл войну, хотя стороны были близки к тому, чтобы решить дело полюбовно», — говорит российский депутат.

При этом он забывает, что именно армянский премьер Никол Пашинян своим патетическим выкриком «Карабах – это Армения!» обнулил все мирные переговоры. И заявление тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна «мир в обмен на новые территории» ясно указывают на инициатора 44-дневной войны.

Далее Затулин пытается выдавить «слезу жалости» непонятно у кого, делая акцент на «страданиях карабахских армян».

«Баку хочет забыть о страданиях населения «Нагорного Карабаха». Поэтому, с точки зрения существа вопроса, Мединский имел право сказать, что вариант, при котором военные действия прекращаются, но конечного урегулирования не достигается, как это случилось в Карабахе в 1994 году, несет в себе риски и может привести к возобновлению военных действий. Что касается Азербайджана, то он бросается на любого, кто даже просто упоминает название «Нагорный Карабах». Им в Баку вольно самим быть беспамятными и делать вид, как будто бы никто ничего не помнит», — сказал он.

Как уже было отмечено выше, в Баку помнят все: и оккупацию азербайджанских земель, и Ходжалинский геноцид, где «бравые русские вояки» учинили резню мирных азербайджанцев, не пощадив женщин, стариков и детей. Мы не забыли и о российских снарядах, которыми во время 44-дневной войны армяне бомбили мирных жителей городов Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир. В Азербайджане не запамятовали и о том, как под покровительством так называемых российских миротворцев через Лачинскую дорогу из Армении поставлялись боеприпасы карабахским сепаратистам.

И последнее. Коли уж российский депутат называет Карабахский регион Азербайджана «Нагорным Карабахом», то наша личная просьба к азербайджанским политикам, депутатам, экспертам — в своих комментариях или интервью Калининград обозначить как Кенигсберг, Чечню – Ичкерией. А Курилы и Приморский край, само собой, к России не имеют никакого отношения…