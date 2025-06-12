Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из 35 стран, принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Антииранская резолюция была принята Советом управляющих МАГАТЭ 19 голосами «за». Три страны — Россия, Китай и Буркина-Фасо — проголосовали против, а 11 воздержались.

В ответ Тегеран обвинил Соединенные Штаты и Евротройку — Францию, Германию и Великобританию, в попытке политизировать его мандат через антииранскую резолюцию.

Иран осудил принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской резолюции и объявил о запуске нового центра по обогащению урана. Об этом говорится в совместном заявлении МИД исламской республики и Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«В связи с этим (имеется в виду принятие антииранской резолюции — прим. ТАСС) главой Организации атомной энергии были отданы необходимые распоряжения по созданию нового центра по обогащению в безопасном месте, который заменит собой машины первого поколения в центре обогащения Фордо на передовые машины шестого поколения. Планируются и другие мероприятия, о которых будет объявлено позже», — приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.