Израиль на грани удара по Ирану. Об этом пишет Reuters, уточняя, что «остались считаные дни».

Слелует иметь в виду, что ВМС США в Бахрейне переведены в состояние «высокой готовности» – семьи военных уже получают «зеленый свет» на выезд. В целом, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил семьям американских военных покинуть Ближний Восток на добровольной основе из-за обострения ситуации в регионе.

При этом Британия предупреждает все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива. Посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию дипломатов, также США готовят вывоз своего персонала из Кувейта.

Данное обострение вызвано застопорившимися переговорами по иранской ядерной программе.