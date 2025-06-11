Посольство США в Ираке готовится к эвакуации из-за «повышенных рисков безопасности». Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что Вашингтон готовится отдать распоряжение об отъезде всего второстепенного персонала посольства США в Багдаде.

Решение принято на фоне угроз главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде ударить по американским базам в регионе в случае провала ядерных переговоров или обострения конфликта с Вашингтоном.

Кроме того, по информации The Washington Post, второстепенному персоналу и членам семей диппредставительств в Бахрейне и Кувейте будет предоставлен выбор — покинуть эти страны или остаться.