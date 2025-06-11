Туристический сектор Азербайджана готовится к стремительному росту в 2025 году. Согласно прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), ожидается, что в этом году вклад отрасли в национальную экономику составит 10,3 миллиарда манатов — на 32% больше по сравнению с прошлым. Это соответствует 8,2% от общего объема ВВП страны. Кроме того, ожидается, что сектор будет поддерживать около 472 тысяч рабочих мест, что составляет почти 10% от общей занятости в Азербайджане.

По прогнозам, расходы иностранных туристов в 2025 году достигнут 5,5 млрд манат, что ознаменует полное восстановление после пандемии, в то время как траты внутренних туристов могут достичь рекордного нового рубежа в 3,8 млрд манат.

«Азербайджан уверенно заявляет о себе на мировой туристической арене. Увеличение расходов туристов и рост занятости делают 2025 год многообещающим и, возможно, переломным для страны. Эти показатели свидетельствуют о возрастающей международной привлекательности Азербайджана, а также об успешной реализации долгосрочной стратегии, ориентированной на диверсификацию, продвижение культуры и устойчивое развитие туризма. WTTC с гордостью поддерживает это направление», — заявила Джулия Симпсон, президент и генеральный директор Всемирного совета по путешествиям и туризму.

С оглядкой на 2024 год

В 2024 году сектор туризма Азербайджана принес экономике страны 7,8 млрд манат, на 10% ниже доковидного уровня 2019 года, обеспечив 423,7 тыс. рабочих мест. Расходы иностранных туристов за год составили 3,4 миллиарда манатов — на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. Внутренний туризм также показал рост: расходы местных путешественников достигли 3,5 миллиарда манатов, что почти на 10% превышает показатель 2023 года.

Видение 2035: долгосрочные перспективы

Заглядывая в будущее, Всемирный совет по путешествиям и туризму прогнозирует, что к 2035 году туристический сектор Азербайджана будет ежегодно приносить экономике свыше 17 млрд. манатов. Это составит почти 11% ВВП страны. Ожидается, что отрасль обеспечит занятость около 670 тысяч человек, что означает создание почти 200 тысяч новых рабочих мест за следующее десятилетие. А расходы иностранных туристов составят чуть менее 9,5 млрд манатов, в то время как расходы внутренних туристов достигнут 6,3 млрд манат, что отражает сбалансированный и устойчивый рост сектора.