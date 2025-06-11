Мэр Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города в связи с продолжающимися протестами и беспорядками.

«Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству. <…> Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории. Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа», — сказала она на пресс-конференции. Ее выступление транслировал телеканал Fox News.

Мэр уточнила, что ограничения вступили в силу во вторник в 20:00 по местному времени (07:00 по Баку) и будут действовать до 06:00 среды (17:00 по Баку). «По нашим планам, комендантский час будет действовать на протяжении нескольких дней», — отметила Басс.