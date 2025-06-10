Фиксированный тариф является одним из элементов продуманной тарифной методологии. Об этом заявил заместитель директора Агентства по регулированию энергетических вопросов Ровшан Исмаилов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии при обсуждении предлагаемых поправок к закону «Об электроэнергетике», передаёт АПА.

По его словам, основная цель внедрения фиксированного тарифа — не в увеличении финансовой нагрузки на потребителей:

«Поступления посредством тарифов для поставщиков ограничены рамками утверждённых тарифных расходов. Введение дополнительных элементов не приведёт к росту этих расходов. Главная задача — правильно структурировать тариф с точки зрения постоянных и переменных затрат.

Например, сегодня есть граждане, владеющие 3–4 квартирами. Существуют затраты на установку счётчиков и другие расходы, которые распределяются между всеми абонентами. После внедрения фиксированного тарифа эти издержки будут распределяться по принципу социальной справедливости. Даже если потребления нет, расходы, связанные со счётчиком, будут закреплены за конкретным абонентом. Такая система применяется во многих странах мира.

Фиксированный тариф не будет одинаковым для населения и хозяйствующих субъектов. Как регулируются обычные потребительские тарифы, так же будет регулироваться и фиксированный».

Согласно предлагаемым поправкам, фиксированный тариф — это ежемесячный тарифный элемент, применяемый ко всем потребителям с целью возмещения определённой регулятором части затрат постоянного характера, не зависящих от объёма потребления электроэнергии.

Аналогичные подходы будут применяться и в сфере газоснабжения, где также предусмотрено установление регулируемых тарифов.