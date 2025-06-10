Определилась цена школьной формы на следующий, 2025-2026 учебный. Ежегодно, в начале лета, производители определяются со стоимостью школьной формы. Как сообщил Minval начальник отдела продаж одной из основных компаний-производителей школьной формы в Азербайджане — Bakı tikiş evi (BTE) Этибар Азимов, в предстоящем учебном году повышения цен не ожидается.

По словам собеседника, в прошлом году предприятие снизило цены на школьную форму. Если раньше футболка «поло» стоила 15 манатов, то теперь она стоит 12 манатов. Такая цена установлена независимо от размерной сетки.

«Даже футболка 54 размера стоит 12 манатов. А вы знаете, что 54-й размер носят взрослые. Многие, не только школьники, покупают футболки, чтобы носить повседневно», — говорит Азимов.

А вот, что касается брюк и юбок, то и эти предметы гардероба подешевели. Если раньше они стоили 25 манатов, то теперь — 20 манатов. Шерстяной жакет все также будет стоить 30 манатов. Эти расценки будут актуальны и в новом учебном году, отметил представитель компании-производителя.

Несмотря на наличие высокой конкуренции среди производителей школьной формы в стране и за рубежом, сделать ее еще дешевле не представляется возможным. Причина этого кроется в использовании натуральных тканей, говорит Азимов. Согласно решению Кабинета министров от 17 марта 2022 года, все футболки «поло» должны быть пошиты из 100%-й хлопковой ткани. А вот для изготовления брюк и юбок нужно использовать ткань, содержащую 60% шерсти и 40% полиэстера. Поэтому решение продавать форму еще дешевле станет убыточным для компании.

Как отметил Азимов, форма, которую практически продают на овощных рынках, производится из некачественной ткани и портится при первой же стирке. А вот ВТЕ дает гарантию на свою продукцию сроком на год.

Между тем Азимов прокомментировал возможность изменения фасона школьной формы. Он сказал, что предыдущий фасон формы был актуальным 10 лет. Частая замена фасона формы негативно воспринимается в обществе. Некоторые родители не в силах каждый год полностью менять все элементы гардероба ученика. Порой дети и вовсе донашивают форму за старшими братьями и сестрами.

Отметим, что каждая школа как минимум раз в три года вправе выбирать одну из четырех утвержденных Кабмином фасонов школьной формы. Педагогический совет должен еще в весной вынести соответствующее решение и оповестить об этом Управление образования. В этом году истек трехлетний срок, в течение которого ученики всех учебных заведений носили определенную форму. В новом году школы вправе выбрать для себя другую расцветку и фасоны одежды, либо же оставить все как есть.