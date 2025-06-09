Премьер-министр Армении Никол Пашинян может отдать приказ об аресте Католикоса Гарегина II. Об этом в своем тг-канале написал армянский пророссийский блогер Мика Бадалян.

«Никол Пашинян крайне серьезен в своих намерениях сменить Католикоса всех армян Гарегина II и захватить власть над Армянской Апостольской Церковью.

По поступающей информации, Пашинян поставил ультиматум Католикосу: добровольный уход с занимаемой им высшей позиции в Армянской Церкви. В случае отказа, Никол готов пойти на всё, включая силовые акции или арест Католикоса по выдуманным обвинениям. Серьёзность намерений Пашиняна подтверждают источники в силовых структурах», — добавил он.