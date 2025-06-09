Бакинская военная прокуратура открыло уголовное дело по факту смерти военнослужащего Государственной пограничной службы Азербайджана.

Согласно информации ведомства, на основании факта смерти военнослужащего срочной действительной военной службы ГПС Гасанли Расима Рамаддин оглу сотрудниками ведомства были осуществлены соответствующие осмотры, с целью установления причины смерти назначена экспертиза, а также выполнены другие необходимые действия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре открыто уголовное дело по статье 342.1-1 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана, проводится предварительное расследование.

«В соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры», — отмечается в сообщении ведомства.