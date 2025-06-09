Беспорядки в Лос-Анджелесе и соседних городах продолжаются: горят машины, протестующие возводят баррикады, несмотря на действия Национальной гвардии, переподчинённой федеральным властям. Аресты не останавливают участников протестов, которых Дональд Трамп называет бунтовщиками.

Дональд Трамп заявил, что ситуация в Лос-Анджелесе вышла из-под контроля: «В Лос-Анджелесе дела обстоят совсем плохо. Вводите войска! Арестуйте людей в масках, немедленно!»

По словам президента, некогда великий американский город подвергся «вторжению и оккупации» со стороны нелегалов и преступников. Он обвинил Демократическую партию США в организации митингов и радикализации протестов:

«У них большой опыт организации митингов по всему миру. Теперь они делают это у нас дома», — подчеркнул Трамп.

В ближайшие часы в Лос-Анджелес будут переброшены 500 морских пехотинцев для усиления контроля и восстановления порядка.