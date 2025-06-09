Предприниматель Илон Маск выразил поддержку Дональду Трампу, репостнув его заявления о наведении порядка в Лос-Анджелесе, охваченном беспорядками.

Трамп сообщил, что поручил Национальной гвардии «принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов» и пообещал выдворить нелегалов. «Порядок будет восстановлен, Лос-Анджелес будет освобожден», — заявил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также подчеркнул: «Нам нужно решительное руководство. Президент не будет терпеть насилие и хаос».