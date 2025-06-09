Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) опровергло информацию об отзыве макарон Barilla с азербайджанского рынка. Как сообщили в ведомстве, партия İntegrale Vollkorn Penne Rigate, отозванная в ряде стран, в Азербайджан не импортировалась.

По результатам лабораторных исследований других партий, поставляемых в страну, нарушений показателей качества и безопасности не выявлено.

«Продукция Barilla, находящаяся в продаже в Азербайджане, безопасна и пригодна к употреблению», — подчеркнули в АПБА.