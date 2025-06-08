Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана обнародовала информацию о фактической погоде.

Согласно сообщению, по состоянию на 11:00 воскресенья на территории страны наблюдались осадки, местами прошли ливни.

В Губе (Грыз) выпало 16 мм осадков, в Гусаре (Лаза) — 13, в Шахдаге — 10, в Хыналыге — 6, в Баку и на Абшеронском полуострове — 5, в Лерике, Шахбузе, Алтыагадже, Нефтчале, Зардабе, Халтане, Бейлагане, Кюрдамире, Ширване, Евлахе, Гёйчае, Шабране, Гобустане, Хачмазе, Шеки, Сарыбаше (Гах), Ярдымлы, Дашкесане, Джебраиле и Нахчыване 1-4 мм.

В Шахдаге временами шел снег.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах составила до 19, в Нахчыванской АР — до 17, а в горных районах — до 13 градусов тепла.