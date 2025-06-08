Спецназ в Лос-Анджелесе разгоняет массовые беспорядки слезоточивым газом, нелетальными боеприпасами и водометами.



11:12 В Лос-Анджелесе иммиграционная полиция задержала более 40 человек в ходе масштабной операции. В ответ на это в городе начались массовые протесты: участники перекрывали улицы, запускали фейерверки, поджигали мусорные баки и размахивали мексиканскими флагами.

Белый дом назвал происходящее «мятежом», а президент страны Дональд Трамп распорядился ввести в город 2000 бойцов нацгвардии. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что при необходимости в Лос-Анджелес будет направлена морская пехота.

Протесты имели место и в Нью-Йорке, передаёт телеканал CBS News. Несколько протестующих было задержано из-за стычки с полицейскими в Манхэттене. Активисты образовывали на улицах «живую цепь».