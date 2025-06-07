Вместо политики один из турецких телеканалов показал в эфире котят, родившихся в редакции. Теперь для малышей ищут дом. В соцсетях выпуск уже назвали самым милым и «лучшей новостью дня».

Ведущий турецкого телеканала TYT показал в эфире пятерых котят, родившихся в здании телеканала, и растрогал зрителей.

«Наша кошка Лейла родила пятерых хулиганов. Мы кормили хорошо, она кормила их хорошо, мы заботились о них как о своих детях, но теперь котята выросли, и им нужно найти дом», — сказал он.

Ведущий назвал телефон горячей линии, по которой предложил звонить людям, готовым заботиться о котятах, стерилизовать и вакцинировать их.