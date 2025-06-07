На центральной площади Оша в Кыргызстане демонтировали памятник Владимиру Ленину. Монумент снесли 7 июня по решению мэрии города, передает 24.kg.

25-метровый памятник Ленину в Оше был установлен в 1975 г.

Отмечается, что он был самым высоким в Центральной Азии.

Снос монумента раскритиковал депутат парламента республики Исхак Масалиев, заявив, что ночью его «просто забрали», а мнения жителей насчет этого решения не спрашивали.

Власти попросили «не политизировать» этот вопрос. Там напомнили, что пошли на этот шаг в целях улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов. Мэрия уточнила — по такому же принципу ранее поступили в Санкт-Петербурге и Белгороде.