Житель Баку и его семья пережили настоящий шок, когда по пути в Барду на своем автомобиле обнаружили змею. Рептилия, по всей видимости, забралась в машину ещё в городе, в Ясамальском районе, преодолев вместе с людьми весь путь — около 320 километров.

Мужчина, управлявший автомобилем, заметил змею уже в дороге. Вместе с ним в машине находились члены семьи, включая детей. Несмотря на испуг и напряжение, водитель не стал прерывать поездку — он сохранял самообладание и продолжил движение, надеясь, что змея сама упадет с автомобиля.

Путешествие длилось почти четыре часа. Только по прибытии в Барду змея покинула машину, а семья смогла наконец вздохнуть с облегчением. К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших.