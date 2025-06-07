В Баку спасатели дважды за день вызволили детей, оказавшихся одни за запертыми дверями. Позже Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало кадры спасения.

В Ясамальском районе малыш 2022 года рождения остался без присмотра в квартире на 4-м этаже. Сотрудники МЧС проникли внутрь с помощью альпинистского снаряжения через балкон и передали ребёнка родителям.

Похожий случай произошёл в Хатаинском районе — 10-летнего мальчика 2014 года рождения обнаружили спящим в закрытой квартире на 6-м этаже. О том, что он заснул спасатели узнали, когда попали в квартиру через балкон.

Оба ребёнка были переданы родителям.

