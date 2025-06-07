В первый день празднования Гурбан Байрама в Турции зарегистрировано более 14 тысяч обращений в медицинские учреждения из-за травм, полученных при забое жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

Согласно официальным данным, за медицинской помощью обратились 14 372 человека. Больше всего пострадавших зафиксировано в Анкаре — 1049 человек, и в Стамбуле — 753.

Министр подчеркнул, что жертвоприношение должно осуществляться исключительно профессионалами, чтобы избежать травм и несчастных случаев.

Гурбан Байрам (Ид аль-Адха) отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю (приходится в этом году на 6 июня) и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Традиционно праздник начинается для верующих с молитвы, после которой они совершают обряд жертвоприношения животных. Эта традиция связана с историей пророка Ибрахима (Авраама), которому Господь послал испытание — принести в жертву сына Исмаила. В последний момент Всевышний, увидев решимость и силу веры Ибрахима, приказал ему зарезать барана.