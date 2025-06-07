Президент Казахстана Косым Жомарт-Токаев выступил с призывом к реформированию структуры Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Hill.

По словам главы государства, реформы нужны, чтобы дать право голоса странам, не входящим в число пяти постоянных членов.

Токаев отметил, что только таким образом ООН сможет более эффективно справляться с актуальными региональными вызовами. Среди основных угроз, которые стоят перед миром, он выделил пандемии, климатические изменения и риск ядерного самоуничтожения.

«Мы достигли определенного прогресса. Но факт, что мы по-прежнему живем всего в секундах от полного самоуничтожения, свидетельствует о полном провале наших коллективных мер и потере возможностей, подаренных нам годами мирного времени», — подчеркнул политик.