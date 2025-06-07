Политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал необычный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который 6 июня впервые поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан, пожелав «мира и процветания» двум народам.

«Пять лет назад этот человек, танцуя пьяным в оккупированной Шуше, кричал: “Карабах — это Армения”. Сегодня он поздравляет азербайджанцев с праздником Гурбан. Эту новую реальность создала азербайджанская армия», — напомнил Шахиноглу.

По его словам, если Пашинян действительно настроен на мир, следующим шагом должна стать корректировка армянской Конституции, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Шахиноглу подчеркнул, что затягивание мирного процесса играет против самого Пашиняна, ведь у него остаётся окно возможностей для нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией до парламентских выборов 2026 года.

Политолог также обратил внимание на то, что Пашинян лично позвонил с поздравлениями по случаю праздника президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану, но вместо того, чтобы позвонить президенту Азербайджана и поздравить Ильхама Алиева с праздником, он предпочел вариант поздравления азербайджанского народа на своей странице в социальных сетях.

«Очевидно, что радикальная оппозиция и церковь подвергнут Пашиняна жёсткой критике. Но он к этому готов. Его команда уже заявляет: альтернативы подписанию мирного соглашения, установлению дипломатических отношений и открытию торговли с Азербайджаном не существует», — отметил Шахиноглу.