Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) принял жесткое заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность возвращением идеологических подходов ХХ века в России». Документ содержит резкую критику современной российской политики памяти и предупреждает об опасности реабилитации советской идеологии.

В заявлении РПЦЗ указывает на несколько тревожных тенденций в современной России:

Пересмотр концепции репрессий. Синод критикует пересмотр в 2024 году «Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». По мнению иерархов РПЦЗ, новая версия документа содержит «явную тенденцию обелить преступления богоборческой власти ХХ века».

Установка памятников. РПЦЗ называет «ужасающим» установление памятников Сталину и Дзержинскому в Москве, характеризуя их как памятники лицам, чьи «бесчеловечные и антихристианские злодеяния можно причислить к тягчайшим в двадцатом веке».

Планы реставрации мавзолея. Синод осуждает заявления о реставрации «идолопоклоннического мавзолея на Красной площади».

Де-реабилитация репрессированных. Особую тревогу у РПЦЗ вызывает отмена реабилитации лиц, несправедливо осужденных при коммунистах. По данным Церкви, речь идет о тысячах случаев, включая священнослужителей.

РПЦЗ также критикует появление в российских СМИ заявлений, оправдывающих расстрел царской семьи.