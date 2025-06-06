В Товузском районе совершено тяжкое преступление: сын, страдающий психическим отклонением, зарубил топором мать, 55-летнюю Севиндж Гасанову, и ранил 25-летнюю сестру, последняя госпитализирована с тяжелыми телесными повреждениями, сообщает Minval.

Это произошло сегодня утром. Сообщается также, что преступник после содеянного поджег отчий дом. По предварительным данным, подозреваемый задержан сотрудниками районной полиции, им оказался Каинат Намазов (1994 г.р). Известно, что ранее Намазов неоднократно лечился в психиатрической больнице, но семья не хотела, чтобы его изолировали. Сегодня же его психическое состояние обострилось, и он схватился за топор.

По факту проводится расследование.