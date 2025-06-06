Коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 4,3 миллиона баррелей за прошлую неделю по сравнению с предыдущей, сообщили в Управлении энергетической информации США (EIA), пишет «Анадолу».

Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти снизились до 436,1 миллиона баррелей. Для сравнения, аналитики ожидали снижения на 2,9 миллиона баррелей.

В то же время стратегические запасы нефти, не входящие в коммерческие, увеличились на 500 тысяч баррелей и достигли 401,8 миллиона баррелей.

За тот же период запасы бензина в стране выросли примерно на 5,2 миллиона баррелей и составили 228,3 миллиона баррелей.

Добыча сырой нефти в США за период с 24 по 30 мая увеличилась на 7 тысяч баррелей в сутки, достигнув 13,408 миллиона баррелей в день.

В то же время импорт нефти в страну снизился на 5 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей и составил 6,346 миллиона баррелей. Экспорт сырой нефти сократился на 394 тысячи баррелей в сутки, до 3,907 миллиона баррелей.

Согласно краткосрочному прогнозу EIA за май 2025 года, ожидается, что средний суточный объем добычи нефти в США в этом году составит 13,42 миллиона баррелей.