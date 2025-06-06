Министерство внутренних дел в очередной раз призывает граждан быть бдительными в отношении краж, связанных с изъятием данных банковских карт.

Как сообщили в министерстве, в результате расследований, проведенных на основании заявлений, поступивших 5 июня, установлено, что с банковских счетов ряда лиц были незаконно сняты средства. Среди похищенных сумм зафиксированы такие цифры, как 2200, 1950, 1050, 940, 580, 300, 252, 226, 202, 200, 200, 128, 101 и 65 манатов.

Подобные преступления обычно совершаются посредством звонков и СМС с неизвестных номеров, а также через поддельные сайты и платформы. Персональные данные банковской карты, в частности номер карты, PIN-код, CVV-код и одноразовые пароли (OTP), ни в коем случае не должны передаваться другим людям, включая лиц, выдающих себя за сотрудников банка или государственной структры.

МВД еще раз предупреждает граждан:

∙ Будьте осторожны, отвечая на незнакомые номера,

∙ Не переходите по подозрительным ссылкам в СМС и электронных почтах,

∙ Ни при каких обстоятельствах не передавайте данные своей банковской карты и мобильного банкинга.

Отметим, что лицам, столкнувшимся с подобными ситуациями, следует немедленно обращаться в органы полиции и банки.