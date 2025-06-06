Владельцы системного банка Грузии – Liberty Bank, ведут переговоры о его продаже грузинскому банку Basisbank, который принадлежит китайской компании Hualing Group, сообщают грузинские СМИ.

«Мы уже несколько месяцев говорим с Basisbank, с другими людьми. Мы говорили с Basisbank о сделке два года назад. Теперь надо увидеть, выйдем ли мы на финишную прямую. Я надеюсь, что сейчас у нас больше точек соприкосновения», – заявил владелец Liberty Bank Ираклий Рухадзе.

По его словам, сейчас банки обсуждают условия. После объединения новому банку будет легче конкурировать с двумя крупнейшими банками страны.

Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари.

Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.

Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.