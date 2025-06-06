Гурбан байрамы считается одним из самых священных праздников исламского мира. Отмечается праздник на 10-й день 12-го месяца по мусульманскому лунному календарю Зуль-хиджа. Жертвенными животными могут быть бараны, коровы и верблюды.

Считающийся самым священным праздником в Исламе Гурбан байрамы торжественно отмечается во всех мусульманских странах. Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджане» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.

Согласно постановлению Кабинета министров от 11 декабря 2024 года, 6 и 7 июня этого года определены как дни празднования Гурбан байрамы.

По расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в соответствии с появлением полумесяца на горизонте в Азербайджане, праздник Гурбан байрамы выпадет в этом году на 10-е число месяца Зуль-хиджа — 6 июня по юлианскому календарю.

В этот день во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз. В соответствии с шариатом, заколоть жертвенное животное может в течение 3-х дней, начиная с 6 июня.

Напомним, что в связи с Гурбан байрамы в этом году 4 дня подряд — 6, 7, 8 и 9 июня — будут нерабочими.