Неизвестные светящиеся объекты наблюдались в небе над столицей Казахстана Астаной вечером 5 июня.

Объекты в небе, похожие на салют, при этом не сопровождавшийся никакими звуковыми эффектами, отчетливо было видно в парке в центре Астаны, уточняет ТАСС. В соцсетях также появились видеозаписи из других городов республики, где также наблюдали такое явление.

Согласно информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, ведется выяснение обстоятельств. «Мы проверяем поступившую информацию о наблюдаемом явлении в небе над Астаной. Совместно с профильными службами проводится анализ. Официальный комментарий будет предоставлен после уточнения всех деталей», — отмечается в сообщении.

Минобороны Казахстана отметило, что светящиеся объекты могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком, нарушения воздушного пространства республики не было. «Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения», — говорится в сообщении ведомства.