Американский лидер Дональд Трамп сказал, что готов будет ввести жесткие санкции против РФ и Украины, если страны не достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Данное заявление он сделал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против РФ, Трамп отметил, что допускает такой шаг в том случае, если станет понятно, что «сделка не будет заключена и этот [конфликт] не прекратится». Американский лидер уточнил, что наметил для себя «крайний срок» для того, чтобы занять «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», — заявил президент.