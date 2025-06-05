Первый в истории пассажирский поезд начнет курсировать из Ирана в Афганистан через 10 дней.

Об этом сообщает афганская радиостанция Salam Watandar со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Герат Мохаммада Юсуфа Саиди.

Сообщается, что железнодорожный состав отправится из города Хаф на северо-востоке Ирана в город Герат на западе Афганистана.

«Запуск поезда является важным шагом на пути к облегчению передвижения граждан и укреплению экономических и культурных связей между Афганистаном и Ираном», — говорится в сообщении.