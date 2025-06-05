Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили 9 577 манатов.

Как сообщает Министерство внутренних дел, 4 июня киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт граждан различные суммы — от 68 до 7000 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

«Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете», — говорится в обращении.