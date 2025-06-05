По словам американских чиновников, СБУ, вероятно, поразила меньшее количество российских военных самолетов, чем об этом публично сообщили украинские власти. Эти разногласия в оценках могут быть связаны со сложностью подтверждения потерь противника во время активных боевых действий.

Об этом пишет Reuters.

Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности, заявили, что, по их данным, потери российских воздушных сил значительны, но не так велики, как те цифры, которые озвучивались украинской стороной. По оценкам двух американских чиновников, в результате украинских ударов было уничтожено в общей сложности около 10 и поражено до 20 боевых самолетов.

Эта оценка намного ниже той, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, половина из 41 пораженного российского самолета была слишком повреждена, чтобы подлежать ремонту.

Американские чиновники в свою очередь отметили необходимость осторожности в восприятии заявлений обеих сторон конфликта, так как подтверждение таких потерь, особенно в условиях интенсивных боевых действий и ограниченного доступа к территории противника, является крайне сложной задачей.