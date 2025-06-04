Американский предприниматель Илон Маск разочаровал Белый дом. Данную информацию приводит Politico со ссылкой на неназванного сотрудника администрации Дональда Трампа.

«Западное крыло …, не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей», — говорится в заявлении.

Согласно информации, Маск выступил против законопроекта о сокращении федеральных расходов. Он считает, что в будущем инициатива может навредить предпринимателям, в том числе лишить его компанию Tesla определенных привилегий.