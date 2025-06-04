Поскольку в последнее время на фоне ряда обстоятельств в отношениях Москвы и Баку наблюдается некоторая напряжённость, российское информационное сообщество заиграло яркими красками на антиазербайджанскую тематику.

На этот раз поводом для очередного всплеска нападок стало сообщение о том, что в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнёрству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2025 год с участием Мобильной тренинговой группы Командования объединённых сил Альянса со штаб-квартирой в Брунсуме проводится тренинг «Процесс планирования операций».

По сообщению азербайджанского Минобороны, в ходе тренинга, проходящего в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО, а также по другим темам.

Так, наречённый политконсультантом Дмитрий Фетисов в своём телеграм-канале поспешил примкнуть к стройным рядам активистов повестки, направленной против Баку. Фетисов выдал следующее: «На фоне новости о том, что Азербайджан начал военное сотрудничество с НАТО (тем более глубокое, а не формальное), как-то дико смотрится недавнее заявление лидера одной из парламентских партий, назвавшего Ильхама Алиева своим братом».

Во-первых, Азербайджан не начал, а продолжает сотрудничество с НАТО. Если Фетисов хороший политконсультант, то ему должно быть известно, что в рамках давнего сотрудничества Азербайджан — НАТО проводится достаточно много мероприятий как теоретического, так и практического характера, на организацию которых, будучи суверенным государством, Азербайджан не обязан запрашивать одобрения у третьей стороны. К тому же, учитывая тот факт, что азербайджанская сторона всегда открыто и чётко заявляет о приверженности мирной повестке и придерживается статуса вне военных блоков, обвинения и намёки подобного рода не выдерживают никакой критики.

Азербайджан с начала восстановления своей независимости не давал повода своим партнёрам усомниться в его надёжности и порядочности. Что же касается НАТО, то взаимодействие с Североатлантическим альянсом — не повод для нападок и разжигания страстей вокруг темы якобы враждебности Баку, поскольку оно не направлено против кого-либо, а прямо указывает на то, что руководство страны уделяет большое внимание вопросам безопасности в рамках реализации своей многовекторной внешнеполитической стратегии. И в качестве одного из факторов эффективной и сбалансированной внешней политики Баку запустил процесс взаимодействия с НАТО с подписания в 1994 году рамочного документа «Партнёрство ради мира». Базовые направления партнёрства Азербайджан — НАТО: политический диалог, миротворческие операции, борьба с терроризмом, обеспечение безопасности и практическое сотрудничество с упором на оборону.

Кроме того, помимо участия в операциях НАТО, что, скорее всего, сильно беспокоит нашего соседа, проводится реализация плана по обеспечению энергетической безопасности, подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также совместная работа в области охраны окружающей среды и общественной дипломатии. Все эти пункты были заявлены азербайджанской стороной ещё 30 лет назад и никогда не представляли собой свод секретных сведений.

В рамках давнего сотрудничества в 1999 году Азербайджан направил военное соединение для поддержки миротворческих операций НАТО в Косово, в 2001 году провёл многонациональные военные учения в рамках «Партнёрства ради мира», в 2002-м — направил в Афганистан военное соединение для поддержки сил НАТО, в 2005-м — Азербайджан впервые начал сотрудничество с НАТО в рамках оперативного плана по индивидуальному партнёрству, в рамках которого ежегодно принимает участие в более чем 200 мероприятиях.

Достаточно или продолжить более детальную выкладку «начала военного сотрудничества»?

Так что пост Фетисова, который так удачно подхватили российские СМИ, выдав его в качестве новости с пометкой «Молния», выглядит весьма странно. Хотя это неудивительно, поскольку буквенное сочетание «НАТО» давно и серьёзно пугает Россию.