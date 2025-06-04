23-летнему американцу Энтони Рейесу сильно не повезло. Он приехал во Флориду с намерением жениться на внучке Дональда Трампа — и угодил за решётку. Этой необычной историей поделился портал TMZ.

Ночью 3 июня в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич сработала сигнализация. На место прибыли агенты Секретной службы, которые задержали мужчину, перелезшего через ограду.

Позже он заявил, что хотел жениться на Кае Трамп — 18-летней внучке президента США.

«Жениха» отправили в тюрьму, установив залог в размере 50 тысяч долларов и запретив ему любые контакты с семьёй Трампа. Рейес уже признал свою вину.