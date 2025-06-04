В Азербайджане в преддверии праздника жертвоприношения, Гурбан байрамы, цены на баранину подскочили до 18-21 манат за килограмм. Таким образом, забой одного жертвенного животного обходится в более чем 300 манатов. Таких цен на баранину в Азербайджане не было никогда.

Цены на баранину растут из-за малочисленности местных племенных стад, высоких растрат фермеров на корма для животных, длительных периодов разведения (около 10 месяцев) и импортозависимости. Больше половины всей скотины привозят в страну из-за рубежа — Грузии, России и Казахстана. Баранина в замороженном виде сегодня импортируется в страну из Монголии, комментирует Minval зоотехник ООО Agrodairy Кянан Алиев.

По его словам, только импорт позволяет стране поддерживать стабильными цены на красное мясо. Если остановить завоз, цены на мясо взлетят до небес. При этом импортное мясо не уступает по качеству местному, но может немного отличаться по вкусу. В то же время стоит оно дешевле, особенно замороженная баранина, говорит собеседник.

Эксперт уверяет, что в будущем сильного роста цен на красное мясо в Азербайджане не предвидится.

«Мы и сами занимаемся животноводством. В последнее время в стране был принят ряд законов в сфере развития животноводства, утверждены льготы, в частности в области разведения животных и приобретения сельскохозяйственной техники. Кроме того, в последнее время уделяется большой интерес данной области, как к ненефтяному сектору. Предприниматели и предприятия, ранее не специализировавшиеся на разведении сельскохозяйственных животных, стали проявлять интерес к этой сфере. Очищенные от мин освобожденные территории теперь пригодны для возделывания и животноводства. Государство проявляет интерес к данному вопросу. Надеемся, что в ближайшие два года там будут созданы племенные и овцеводческие фермы», — сказал зоотехник.

Он отметил, что численность местных стад овец будет расти по мере завоза животных на разведение. Тем самым предложение покроет спрос. У истоков проблемы малочисленности стад, насчитывающих свыше 6 млн голов, традиция азербайджанцев — питаться ягнятами. Если за рубежом фермеры выращивают овец до максимальных размеров, то в Азербайджане часто забивают небольших молодых животных весом до 20 кг, пока их мясо еще нежное. Кроме того, местные фермеры взращивают овец, придерживаясь традиционной формы прикорма, тогда как в других странах овец кормят специальными кормами.

Получается, что местные фермеры тратят больше времени, пока животное достигнет определённых размеров. Кроме того, всех животных забивают практически в определенный сезон года, а в остальное время мясо приходится закупать из-за рубежа. Теперь азербайджанцы потребляют меньше мяса. Еще 20 лет назад Азербайджан занимал лидирующие позиции по этому показателю. В 2023 году потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в Азербайджане составило 43,5 кг. Сегодня этот показатель изменился, в том числе из-за изменения кулинарных предпочтений и повального желания общества похудеть. Люди подсели на различные диеты и стали меньше потреблять мясо, говорит собеседник.

Зоотехник также добавил, что подорожание в стране коснулось не только мяса, но и других продуктов питания.