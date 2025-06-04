Американский лидер Дональд Трамп стал делиться публикациями в соцсетях более чем в три раза чаще, чем во время своей прошлой каденции, отмечает Washington Post со ссылкой на анализ данных онлайн-трекера Trump Twitter Archive.

«По состоянию на воскресенье (1 июня) Трамп опубликовал 2262 сообщения в собственной соцсети Truth Social за 132 дня с момента своей инаугурации — это более чем в три раза превышает количество твитов, которые он отправил за тот же период своего первого президентства», — отмечается в информации.

Уточняется, что охват аудитории Трампа, называемого в статье не иначе как «верховным инфлюенсером», значительно вырос с предыдущего президентского срока как за счет создания команды помощников, которые помогают ему делать публикации и распространять их по различным платформам, так и за счет поддерживающих его блогеров и журналистов.

При этом, согласно информации анонимного сотрудника Белого дома, зачастую американский лидер делится в соцсетях мнением, не прибегая к помощи занятых формальными заявлениями советников, чем застает их врасплох.