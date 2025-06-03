Политолог из Германии Александр Рар высказался об избрании Анналены Бербок главой Генассамблеи ООН.

«Экс-глава МИД ФРГ лично знакома с многими мировыми лидерами. Она считает, что это ей окажет помощь на посту председателя Генассамблеи ООН. При этом сама должность не влиятельная, и срок полномочий ограничен годом», — приводит его слова «Взгляд».

Рар отметил, что для самой Бербок назначение является трамплином для продолжения карьеры, возможно, в международных организациях.

По его словам, в международных институтах требуются навыки дипломатии, умение находить консенсус, знания о том, как примирять политиков, и всех этих компетенций у Бербок нет.