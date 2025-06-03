Экс-лидер США Джо Байден выражал мнение, что «Россию надо уничтожить». Об этом говорится в заявлении президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы в интервью Le Monde.

Бразильский президент считает ошибкой России начало боевых действий в Украине, но заявил, что «и западные страны несут определенную ответственность».

«Джо Байден, с которым я долго говорил, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время олицетворяла срединный путь в мире, теперь присоединилась к Вашингтону и тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если мы будем говорить только о войне, мира никогда не будет», — отметил он.