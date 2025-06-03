Правительство Нидерландов подаст заявления об отставке после выхода крайне правой Партии свободы из правящей коалиции. С данным заявлением выступил премьер-министр королевства Дик Схоф.

«На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом Партии свободы у коалиции недостаточно поддержки в парламенте», — отметил он в своем выступлении по итогам совещания кабмина. По его словам, он немедленно направится к королю Нидерландов Виллему-Александеру с прошением об отставке министров от Партии свободы. Остальные члены правительства также покидают свои посты. Копия прошения об отставке будет направлена в парламент.

Схоф отметил, что в последние месяцы кабмин «упорно трудился» над реализацией целей, поставленных в коалиционном соглашении, но при «отсутствии воли к продолжению работы» со стороны одной из правящих партий функционирование правительства стало невозможным. При этом премьер считает отставку правительства «шагом, которого можно было избежать», и подчеркнул, что страна сейчас сталкивается с серьезными вызовами, включая миграционный и жилищный кризис.

«Год назад мне предложили стать премьер-министром. Я согласился, потому что верил, что смогу внести вклад в решение проблем страны. И до сих пор убежден в этом», — сказал Схоф. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства Нидерландов вплоть до новых выборов и формирования следующего кабмина.