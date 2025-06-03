Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после того, как проиграл голосование о доверии на фоне массовых протестов, вызванных роскошным образом жизни его сына. Об этом сообщает Financial Times.

Оюун-Эрдэнэ получил лишь 44 голоса из необходимых 64. В своей речи перед голосованием он попытался защитить достижения своего правительства — рост ВВП, увеличение экспортной выручки и инвестиционное соглашение на $1,6 млрд с французской Orano Group по разработке уранового месторождения. Однако премьер признал, что недооценил значимость социальных и политических вопросов внутри страны.

Отставке предшествовали многотысячные протесты в Улан-Баторе, организованные преимущественно молодёжью. Демонстранты требовали отставки премьера и большей прозрачности власти.

Оюун-Эрдэнэ занимал пост с января 2021 года. Ожидается, что в ближайшие дни правящая Монгольская народная партия попытается сформировать новое правительство.